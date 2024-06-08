Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu

Aşırı sıcaklar tarladaki sebze ve meyveleri olumsuz etkiledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı sıcaktan dolayı 50 dönüm kavun tarlasının kuruduğunu belirterek, “Adana'nın tamamında kavun, karpuz, biber ve domates kalmadı. Diğer ürünlerde de zarar oluştu” dedi.

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 1

Adana'da Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanmasından dolayı meteorolojik afet yaşandı. Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı hayat felç oldu. Aşırı sıcaktan insanlar kadar bitkilerde etkilendi. Bunların başında da kavun, karpuz ve domates geliyor.

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Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 2

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımın başkenti olan Adana'da aşırı sıcaktan dolayı çiftçinin perişan olduğunu söyledi.

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 3

Doğan, Haziran ayının ilk gününden bu güne kadar aşırı sıcaklar nedeniyle Çukurova'da turfanda yetişen karpuz, kavun, domates, biberlerin tamamın yandığını belirterek, “ Şu an kavun tarlasındayız, 50 dönüm kavunun tamamı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Biz araçla buraya gelirken hava sıcaklığı 43 dereceyi gösteriyordu. Aşırı sıcaklıktan dolayı Adana'nın tamamında, karpuz, kavun, domates biber kalmadı. Bir çok üründe de zarar oluştu” diye konuştu.

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 4

Doğan, sadece geç çıkan karpuzlarda sadece sıkıntı olmadığını ancak diğer ürünlerin tamamının yandığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 5

“ Çiftçimiz bu tarlaya sera yapmıştı ve şu an tarlasını sürüp ikinci ürünü hazırlamaya başlayacak. 2024 yılının hükumetimiz tarafından Adana'

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 6

Çiftçimiz şu an sıkıntılı, çiftçimizin borcunu ertelemekle biz bu sezonu kapatamayız. Narenciye, mısır, pamuk gibi ürünlerde de sıkıntılar var. Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz, yoksa Adana'nın çiftçisi bitti, ayakta zor duruyor. Karpuzları toplayacak kamyon bile bulunmuyor. Nakliye fiyatları yükseldi.

Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu - 7

Şu an çiftçimiz zor durumda, çiftçimize acilen destek bekliyoruz. Bölgemizde yetişen tüm ürünlerin rüzgara ve sıcağa karşı TARSİM kapsamına alınmasını istiyoruz. Araçlar nasıl kaza yaptığında sigorta tarafından mağduriyeti karşılanıyorsa, TARSİM yaptıran çiftçimizin de zararının bu şekilde karşılanmasını istiyoruz.”
Bundan yaklaşık iki hafta öncede yağan doludan dolayı çiftçinin mahsulü zarar görmüştü.

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