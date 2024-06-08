Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu

Doğan, Haziran ayının ilk gününden bu güne kadar aşırı sıcaklar nedeniyle Çukurova'da turfanda yetişen karpuz, kavun, domates, biberlerin tamamın yandığını belirterek, “ Şu an kavun tarlasındayız, 50 dönüm kavunun tamamı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Biz araçla buraya gelirken hava sıcaklığı 43 dereceyi gösteriyordu. Aşırı sıcaklıktan dolayı Adana'nın tamamında, karpuz, kavun, domates biber kalmadı. Bir çok üründe de zarar oluştu” diye konuştu.