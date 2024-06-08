Aşırı sıcaklar hepsini yaktı geçti! 50 dönüm tarlanın tamamı kurudu
Aşırı sıcaklar tarladaki sebze ve meyveleri olumsuz etkiledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı sıcaktan dolayı 50 dönüm kavun tarlasının kuruduğunu belirterek, “Adana'nın tamamında kavun, karpuz, biber ve domates kalmadı. Diğer ürünlerde de zarar oluştu” dedi.
Adana'da Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanmasından dolayı meteorolojik afet yaşandı. Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı hayat felç oldu. Aşırı sıcaktan insanlar kadar bitkilerde etkilendi. Bunların başında da kavun, karpuz ve domates geliyor.