Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu

Bursa'da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler corona virüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

DHA 12.06.2020 - 12:53

Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu - 1
Bursa'da dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4’üncü Cadde’de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.
Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu - 2
Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.
Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu - 3
Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu - 4
Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir corona virüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.
Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu - 5

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