Asker uğurlamada Corona virüs tedbirlerini hiçe saydılar
Konya'da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, Corona virüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.
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DHA 21.03.2020 - 01:16| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 01:18
Şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Corona virüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.
Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti.
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