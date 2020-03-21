Asker uğurlamada Corona virüs tedbirlerini hiçe saydılar

Sağlık Bakanlığı tarafından Corona virüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.