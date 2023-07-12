Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.



Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.