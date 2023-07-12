Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı
Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri
Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.