Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı

Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı - 1

Ağustos 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı - 2

TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı - 3

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos askerlik celbi tarihleri açıklandı - 4

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

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