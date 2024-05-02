Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama - 1

Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Yayımlanan duyuruyla askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih de belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama - 2

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.  Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama - 3

MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU  

Yayımlanan duyuruda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.  Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama - 4

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar,  T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama - 5

SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup): 25 Temmuz 2024

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