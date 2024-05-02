Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet MSB Askerlik mayıs sınıflandırma sonucu sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Yayımlanan duyuruyla askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih de belli oldu.