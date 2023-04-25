Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama)

2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları belli oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet mayıs ayı er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı.