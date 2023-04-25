Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden görüntülenebilecek. İşte 2023 MSB mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.

Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 1

2023 mayıs ayı askerlik celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, sevk tarihi 4 Mayıs olan adayların, celp ve sınıflandırma sonuçları belli oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet mayıs ayı er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 2

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 3

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Askerlik yerleri sorgulama 2023: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı (MSB e-Devlet mayıs celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama) - 4

ASKERLİK SEVK BELGESİ 10 GÜN ÖNCESİNDEN ALINABİLECEK

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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