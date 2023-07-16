Assos - Troya tünellerinde yangın paniği

Çanakkale’deki Assos-Troya tünellerinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmdığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Assos - Troya tünellerinde yangın paniği - 1

Çanakkale - İzmir karayolu üzerindeki Assos-Troya tünellerinde saat 15.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı araç motor bölümünden alev aldı. Sürücü Mert Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Assos - Troya tünellerinde yangın paniği - 2

Jandarma tünele trafik akışını durdururken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Assos - Troya tünellerinde yangın paniği - 3

Araç yangını sonrası Assos-Troya tünellerindeki yoğun duman nedeniyle araç trafiği bir süre Nusratlı-Yeşilyurt rampalarından sağlandı.

Dumanın etkisini yitirmesinin ardından tünellerin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

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