Assos - Troya tünellerinde yangın paniği
Çanakkale’deki Assos-Troya tünellerinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmdığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Çanakkale - İzmir karayolu üzerindeki Assos-Troya tünellerinde saat 15.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.
Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı araç motor bölümünden alev aldı. Sürücü Mert Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.