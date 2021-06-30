Assos’taki kaçak yapının 'Yapı Kayıt Belgesi' iptal edildi

Açıklamada, Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunca eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele için tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir."