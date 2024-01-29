Astronot Alper Gezeravcı “MESSAGE” deneyine başladı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran “MESSAGE” deneyine başladı.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştireceği 13 deneyin 9’uncusu olan “MESSAGE”ı bugün hayata geçirdi.Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan’ın proje yürütücüsü olduğu “MESSAGE” deneyi, “Uzay İstasyonu’nda Yapılan Mikrogravity Deneyleriyle Yaşlanma Etkilerini” inceliyor.