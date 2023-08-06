Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son?

Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı için artık son günler. Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşti. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son?

Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son? - 1

İslamiyet inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem ayının onuncu günü "Aşure Günü" yakın bir zaman önce başladı. Aşure tatlısının ne zamana kadar yapılıp dağıtılacağı ise merak konusu oldu. İşte, 2023 Aşure Günü takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son? - 2

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor.

Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son? - 3

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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