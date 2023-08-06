Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son?
Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı için artık son günler. Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşti. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure dağıtımı ne zaman son?
İslamiyet inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem ayının onuncu günü "Aşure Günü" yakın bir zaman önce başladı. Aşure tatlısının ne zamana kadar yapılıp dağıtılacağı ise merak konusu oldu. İşte, 2023 Aşure Günü takvimi...