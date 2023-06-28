Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi
Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce'nin sona ermesiyle Muharrem ayı başlayacak. Aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak da bilinen bu ayın bir diğer özelliği de içinde Aşure Günü'nü barındırması. Peki, Aşure Günü ne zaman?
Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Muharrem ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...