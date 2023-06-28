Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce'nin sona ermesiyle Muharrem ayı başlayacak. Aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak da bilinen bu ayın bir diğer özelliği de içinde Aşure Günü'nü barındırması. Peki, Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi - 1

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Muharrem ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi - 2

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi - 3

MUHARREM AYI 2023 ÖNEMLİ GÜNLER TARİHLERİ

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure Günü ne zaman? 2023 Aşure Günü tarihi - 4

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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