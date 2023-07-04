Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi
HZ. Muhammed'in "Allah'ın ayı" olarak nitelediği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve 2023 Hicri yılbaşının ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
2023 Muharren ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. İşte, 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi...