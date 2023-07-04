Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi

HZ. Muhammed'in "Allah'ın ayı" olarak nitelediği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve 2023 Hicri yılbaşının ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 1

2023 Muharren ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. İşte, 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi...

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Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 2

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM AYI 2023 ÖNEMLİ GÜNLER TARİHLERİ

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure Günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi - 3

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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