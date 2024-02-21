Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi
2024 üç aylarının başlaması ile yıl içinde diğer hicri aylar da merak konusu oldu. Aşure Günü, İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Öte yandan aşure gününün yer aldığı muharrem ayının ilk günü hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?
Muharrem ayı vatandaşlar tarafından aşure ayı olarak da adlandırılıyor. İslamiyete göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ‘Aşure Günü’ bu ay içerisinde idrak edilecek. İşte, 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi...