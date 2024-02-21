Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi

2024 üç aylarının başlaması ile yıl içinde diğer hicri aylar da merak konusu oldu. Aşure Günü, İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Öte yandan aşure gününün yer aldığı muharrem ayının ilk günü hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi - 1

Muharrem ayı vatandaşlar tarafından aşure ayı olarak da adlandırılıyor. İslamiyete göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ‘Aşure Günü’ bu ay içerisinde idrak edilecek. İşte, 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi...

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Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi - 2

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi - 3

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi - 4

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Temmuz 2024 tarihinde ise aşure günü ihya edilecek.

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