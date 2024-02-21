Aşure Günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı başlama tarihi

Muharrem ayı vatandaşlar tarafından aşure ayı olarak da adlandırılıyor. İslamiyete göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ‘Aşure Günü’ bu ay içerisinde idrak edilecek. İşte, 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi...