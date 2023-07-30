Aşure günü ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar aşure dağıtılır?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem ayının onuncu günü "Aşure Günü" kısa bir zaman önce başladı. Aşure tatlısının ne zamana kadar yapılıp dağıtılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Aşure günü ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar aşure dağıtılır?
Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşti. İşte, 2023 Aşure Günü takvimi...