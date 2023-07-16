Aşure Günü ne zaman? İşte 2023 Aşure Günü tarihi
Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel geleneksel aşure yapılıyor ve komşulara dağıtılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?
Aşure Günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı.
Bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure, bu yıl yine Muharrem ayının 10. gününde birçok evde yapılmaya başlanacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...