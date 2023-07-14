Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi)
Aşure günü, İslam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır. Bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure tatlısı, bu yıl yine Muharrem ayının 10. gününde birçok evde yapılmaya başlanacak. Peki, aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü?
2023 aşure günü tarihi, İslam inancına göre önemli bir gün kabul edilen bu günde, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü?