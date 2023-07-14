Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi)

Aşure günü, İslam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır. Bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure tatlısı, bu yıl yine Muharrem ayının 10. gününde birçok evde yapılmaya başlanacak. Peki, aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü?

Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi) - 1

2023 aşure günü tarihi, İslam inancına göre önemli bir gün kabul edilen bu günde, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü?

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Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi) - 2

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi) - 3

2023 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure günü ne zaman, Muharrem ayının kaçıncı günü? (2023 aşure günü tarihi) - 4

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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