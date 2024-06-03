Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ataşehir'de araç bakım servisinden test için çıkartılan otomobil, cadde üzerinde bir otomobille çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 1

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iddiaya göre bir tamirhaneden test için çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Kartal Caddesi'nde 34 HPY 473 plakalı otomobille çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 2

Kazanın etkisiyle savrulan 34 GIZ 077 plakalı otomobil park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 3

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 34 HPY 473 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 5

Kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 6

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahalle sakinleri ise, aynı yerde defalarca kez kaza meydana geldiğini söyleyerek, hız düşürücü set veya trafik ışıklarının konulması gerektiğini söyledi.

Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 7
Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 8
Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 9
Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 10
Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 11
Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü - 12
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