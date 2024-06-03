Ataşehir'de 6 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Ataşehir'de araç bakım servisinden test için çıkartılan otomobil, cadde üzerinde bir otomobille çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iddiaya göre bir tamirhaneden test için çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Kartal Caddesi'nde 34 HPY 473 plakalı otomobille çarpıştı.