Ataşehir'de hastane otoparkında ceset bulundu: Ablasını öldürdüğünü itiraf etti!
Ataşehir'de hastane otoparkında otomobil içinde bulunan cesedin televizyon programlarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar'a ait olduğu belirlendi. Işın Miraç Palabıyıklar ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti.
Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 14.00 sıralarında otoparkta asfaltlama için başlatılan çalışmalarda, uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına giden güvenlik görevlileri, içinde bir ceset görerek polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.