Ataşehir'de hastane otoparkında ceset bulundu: Ablasını öldürdüğünü itiraf etti!

"ONUNLA YOUTUBE KANALLARINDA PROGRAM YAPTIĞI İÇİN TARTIŞTIK"

Bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan Işın Miraç Palabıyıklar ablasıyla youtube kanallarında programlar yaptığı için tartıştıklarını anlattı. Bu nedenle aralarında sık tartışmaların yaşandığını söyleyen Işın Miraç P. “Ona bu tür programlar yapmamasını söyledim. Bana çok kızdı. Kavga ettik. Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikayetçi olacağını hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu." dedi.