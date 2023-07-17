Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi)

Ataşehir’de geçtiğimiz yıllarda bir otelde işletme sahipleriyle ile bina sahibi arasında tartışma çıkmış, mülk sahibi oteli satırla basarak tehditler savurmuştu.

Olaylı otelde yeni bir kriz daha yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce Şefik Y. isimli şahıs, bina sahibi Suat Çalışır’ın yanına gelerek 6 katlı yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otele çevireceğini söyleyerek kiraladı.