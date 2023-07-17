Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi)

İstanbul Ataşehir’de geçen yıl bina sahibinin satırla bastığı otel, tahliye davası sonrası boşaltıldı. Otel işletmecileri, 6 katlı binaya hasar vererek ayrıldı. Olayın ardından geriye 2 milyon lira değerinde maddi hasar kaldı. Bina sahipleri, işletmecilerin 1 yıllık kirayı ödemediklerini ve bu süreçte su ile elektriği de kaçak kullandığını öne sürdü.

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 1

Ataşehir’de geçtiğimiz yıllarda bir otelde işletme sahipleriyle ile bina sahibi arasında tartışma çıkmış, mülk sahibi oteli satırla basarak tehditler savurmuştu.

Olaylı otelde yeni bir kriz daha yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce Şefik Y. isimli şahıs, bina sahibi Suat Çalışır’ın yanına gelerek 6 katlı yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otele çevireceğini söyleyerek kiraladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 2

Aradan geçen 3 yılın ardından binayı kiralayan şahıslar yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının hizmetine sunmak yerine farklı işlerde kullanmaya başlayınca çevre esnafından şikayetler gelmeye başladı.

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 3

Yaşanan olay üzerine bina sahibi Suat Çalışır, Şefik Y.’den binayı boşaltmasını isteyerek tahliye davası açtı. Bina mahkeme kararıyla boşaltıldı.

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 4

PENCERELERİ SÖKTÜ, DUVARLARA ZARAR VERDİ

Mahkeme kararıyla binayı boşaltan işletmeciler, bina içerisindeki dairelere zarar verdi. Tahliye işlemi sonrası binaya gelen mülk sahipleri kapıların kırıldığını, duvar ve tavanlara zarar verildiğini, camların söküldüğünü gördü.

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 5

Olay sonrası 2 milyon liralık maddi hasar oluştu.

Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi) - 6

Bina sahibi Suat Çalışır, son 1 yılın kirasını da alamadığını belirterek eski kiracılarının su ve elektriği de kaçak kullandığını iddia etti.

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