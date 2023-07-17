Ataşehir’de otelde satırlı tahliye krizi (Mülk sahibi bastı, işletmeci zarar verdi)
İstanbul Ataşehir’de geçen yıl bina sahibinin satırla bastığı otel, tahliye davası sonrası boşaltıldı. Otel işletmecileri, 6 katlı binaya hasar vererek ayrıldı. Olayın ardından geriye 2 milyon lira değerinde maddi hasar kaldı. Bina sahipleri, işletmecilerin 1 yıllık kirayı ödemediklerini ve bu süreçte su ile elektriği de kaçak kullandığını öne sürdü.
Ataşehir’de geçtiğimiz yıllarda bir otelde işletme sahipleriyle ile bina sahibi arasında tartışma çıkmış, mülk sahibi oteli satırla basarak tehditler savurmuştu.
Olaylı otelde yeni bir kriz daha yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce Şefik Y. isimli şahıs, bina sahibi Suat Çalışır’ın yanına gelerek 6 katlı yapıyı, yurt dışından gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir otele çevireceğini söyleyerek kiraladı.