Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen ol" diyerek tavsiye verdiği ve hayatını eğitime adayıp Büyük Önder'i üç kez görme fırsatı bulan Sabiha Özar, 108 yaşında hayatını kaybetti. Özar, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden, üç kez gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen ol" tavsiyesiyle hayatını eğitime adayan Sabiha Özar, 3 Haziran Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.