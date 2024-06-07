Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen ol" diyerek tavsiye verdiği ve hayatını eğitime adayıp Büyük Önder'i üç kez görme fırsatı bulan Sabiha Özar, 108 yaşında hayatını kaybetti. Özar, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden, üç kez gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmen ol" tavsiyesiyle hayatını eğitime adayan Sabiha Özar, 3 Haziran Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 2

Özar için bugün İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 3

Törene Özar'ın ailesi, sevenleri ve ilçe protokolü katıldı. Özar'ın tabutu namazın ardından sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 4

Özar, Dikili Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 5

"RUHUNU HUZUR İÇİNDE TESLİM ETTİ"

Cenaze töreninde konuşan Sabiha Özar'ın oğlu Ersun Özar (77), "Vazifelerimizi yaptık. Allah, bu dünyada onu çok iyi yaşattı. Dostları, yetiştirdiği öğrencileri oldu. Ruhunu huzur içinde teslim etti. Hiç acı çekmedi." diye konuştu.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 6

"ANNEM MÜCADELESİNİN SONUNDA İYİ BİR ÖĞRETMEN OLUYOR"

Annesinin yaşam öyküsünü anlatan Ersun Özar, "Annem 1 Ekim 1916 yılında Konya'da doğuyor, 6-7 yaşına kadar Konya'da yaşıyor. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşı'nı başardıktan sonra Anadolu'da savaşın maksadını halka yansıtmaya çalışılırken Konya'yı da ziyaret ediyor. Atatürk Konya'da istasyona geldiklerinde annemler okul sırasının en önünde iki çocuk olarak duruyor." diye konuştu.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 7

Özar, şöyle devam etti:

"İkisi de 6-7 yaşında. Konuşmasını yaptıktan sonra gözü anneme takılıyor. 'Ne kadar güzel, okumaya başlamışsınız' diyor. Başını okşuyor, çenesinden tutuyor. 'İleride sizi öğretmen olarak görmek istiyorum' diyor. Annem de öğretmenine 'Mustafa Kemal beni öğretmen yaptı' diyor. Öğretmeni, 'Hayır daha öğretmen değilsin, daha okuyacaksın, yetişeceksin, ondan sonra öğretmen olacaksın' diyor. Bir mücadele veriyor. Bu mücadele sonunda iyi bir öğretmen oluyor."

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 8

"ÖĞRENCİLERİNİ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ GİBİ YETİŞTİRDİ"

Annesinin her gün derse başladığında ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün başardığı mücadeleyi anlattığını belirten Özar, "Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aynı yolda nasıl gittikleri konusunda öğrencilerine ders veriyordu. Ondan sonra da bir tarihçi olarak bütün dünya tarihini en gerçekçi şekilde anlatarak öğrencilerini yetiştirdi. Bunların içinde arkeolog, savcı, milletvekili olanlar, her türlü meslekten insan var. Hepsi der ki 'Hocamız bizi Mustafa Kemal'in askeri gibi yetiştirdi'. Büyük bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 9

SABİHA ÖZAR, ATATÜRK'Ü 3 KEZ GÖRDÜ

1916'da Konya'da dünyaya gelen, Sabiha Özar'ın hayatı, Mustafa Kemal Atatürk ile Konya ziyareti sırasında karşılaşmasıyla değişti.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 10

Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirmeye karar veren Özar, Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10'uncu yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikası'nın açılışında da görme fırsatı buldu.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 11

Bursa Öğretmen Okulu'ndan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda - 12
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