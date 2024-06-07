Atatürk "Öğretmen ol" demiş: 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'a veda

"ÖĞRENCİLERİNİ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ GİBİ YETİŞTİRDİ"

Annesinin her gün derse başladığında ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün başardığı mücadeleyi anlattığını belirten Özar, "Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aynı yolda nasıl gittikleri konusunda öğrencilerine ders veriyordu. Ondan sonra da bir tarihçi olarak bütün dünya tarihini en gerçekçi şekilde anlatarak öğrencilerini yetiştirdi. Bunların içinde arkeolog, savcı, milletvekili olanlar, her türlü meslekten insan var. Hepsi der ki 'Hocamız bizi Mustafa Kemal'in askeri gibi yetiştirdi'. Büyük bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.