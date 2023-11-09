Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaşıldı. İtalyanlar tarafından sonradan renklendirildiği öğrenilen görüntülerde, Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasıyla taşınması ve Anıtkabir’de düzenlenen törenden kareler yer aldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel, 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı.