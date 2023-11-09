Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaşıldı. İtalyanlar tarafından sonradan renklendirildiği öğrenilen görüntülerde, Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasıyla taşınması ve Anıtkabir’de düzenlenen törenden kareler yer aldı.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 1

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel, 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 2

Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir’e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 3

Gürel, görüntüleri Ege Üniversitesi’nde görev yapan bir öğretim üyesinden 4 yıl önce aldığını söyledi.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 4

Anıtkabir’de yapılan törene 3 yaşında anne ve babasıyla katılan Gürel, söz konusu görüntülerin daha sonradan İtalyanlar tarafından renklendirildiğini öğrendiğini belirtti.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 5

Görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasında ve omuzlarda Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması ile düzenlenen tören yer aldı.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 6

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e yolculuğu sırasında çekilen görüntülerde, cadde ve sokakları, evlerinin balkon ve pencerelerini dolduran vatandaşlar da yer aldı.

Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 7
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 8
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 9
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 10
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 11
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 12
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 13
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 14
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 15
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 16
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 17
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 18
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 19
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 20
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 21
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 22
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 23
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 24
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 25
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 26
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 27
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 28
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 29
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 30
Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı - 31
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