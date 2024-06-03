Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti

Atatürk'ün 1923 yılında Konya'ya yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafta yer alan ve Ata'nın "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getiren Sabiha Özar 108 yaşında hayatını kaybetti.

Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 1

Sabiha Özar, 101 yıl önce Atatürk ile Konya ziyaretinde tanışma şansı bulmuştu.

Özar, Ata'nın burada kendisine yaptığı "Öğretmen ol" nasihatine de uymuştu.

42 yıllık meslek hayatında Anadolu'nun farklı şehirlerinde genç nesilleri yetiştirmek için öğretmenlik yapan Özar, 108 yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu.

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Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 2

Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Özar, sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 3

"HAYATI BOYUNCA ONUN MÜCADELESİNİ VERDİ"

Oğlu Ersun Özar, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Özar, annesinin "Doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş. Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı." diye konuştu.

Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 4

Sabiha öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti.

Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 5

Özar, Büyük Önder'i, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikasının açılışında da görme fırsatı bulmuştu.

Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti - 6

Özar, Cumhuriyetin ilan edildiği dönemle ilgili anılarını da anlatmış, Cumhuriyet rejimine geçileceğinin sinyallerinin daha önceden verildiğine işaret etmişti.

Özar'ın cenaze programının daha sonra belli olacak.

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