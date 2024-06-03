Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Tarihi karedeki Sabiha Özar hayatını kaybetti
Atatürk'ün 1923 yılında Konya'ya yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafta yer alan ve Ata'nın "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getiren Sabiha Özar 108 yaşında hayatını kaybetti.
Sabiha Özar, 101 yıl önce Atatürk ile Konya ziyaretinde tanışma şansı bulmuştu.
Özar, Ata'nın burada kendisine yaptığı "Öğretmen ol" nasihatine de uymuştu.
42 yıllık meslek hayatında Anadolu'nun farklı şehirlerinde genç nesilleri yetiştirmek için öğretmenlik yapan Özar, 108 yaşında İzmir'de hayata gözlerini yumdu.