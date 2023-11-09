Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından Meclis'teki ilk anma, 11 Kasım günü yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulunda yapıldı. Milletvekilleri, "hıçkırıklar ve ağlama sesleri" arasında 5 dakika süreyle "sükut ile kaldı".
Meclis Genel Kurulu, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09.05'te vefatından yaklaşık 26 saat sonra 11 Kasım 1938 Cuma günü saat 11.12'de Mustafa Abdülhalik Renda başkanlığında toplandı.
Meclis tutanaklarına göre Renda, ilk olarak "Ankara Mebusu Reisicumhur Atatürk'ün vefat ettiğine dair Başvekalet tezkeresi"ni, beraberinde Atatürk'ün vefat raporunu okuttu.