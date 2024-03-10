ATMACA’dan yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışı: Hedef başarıyla vuruldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Atmaca projesi kapsamında yerli ve milli KTJ-3200 turbojet motorluyla ilk test atışı yapıldı. Atışta hedef başarıyla vuruldu. Atışa ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.