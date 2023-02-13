Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama)

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı Sahili'nde bulunan ''Küçük kumsal'' olarak bilinen bölgede deniz çekildi.
Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.
Kandilli Rasathanesi, sosyal medya hesabından deniz çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişikliğin tektonik-deprem kaynaklı olmadığı belirtilen açıklamada "Basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır." denildi.