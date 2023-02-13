Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama)

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı. Deprem sonrası yaşanan deniz çekilmesi olayıyla iligli birçok kişi, 'deniz çekilmesi nedir, neden olur?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi de Marmara Denizi'ndeki deniz çekilmesi hakkında merak edilenleri açıkladı. İşte ayrıntılar.

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 1

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı Sahili'nde bulunan ''Küçük kumsal'' olarak bilinen bölgede deniz çekildi.

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 2

Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 3

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 4
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 5
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 6

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, sosyal medya hesabından deniz çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişikliğin tektonik-deprem kaynaklı olmadığı belirtilen açıklamada "Basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır." denildi.

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 7
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 8
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 9
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 10
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 11
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 12
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 13
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 14
Avcılar'da deniz 15 metre çekildi: Deniz çekilmesi nedir, neden olur? (Kandilli Rasathanesi'nden açıklama) - 15

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