Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular

Fatura ödemeye gelen Mehmet Yıldız ise, "Elektrik parası yatıracaktım meğerse adamlar dolandırıcı çıktı, kaçmışlar. Bundan önce 108 lira ödemiştim. Bu önemli değil de fazla yatıran da çıkar. Geçen genç çocuk vardı ödeme makbuzu olarak fiş verdi. Öyle olmaz dedim. Üzerine imza attı, parayı aldığına dair." diye konuştu.