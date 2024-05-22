Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular

İstanbul'un Avcılar ilçesinde fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla şaşkınlık yaşadı. İki ay önce el değiştirdiği ve ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yerini belediye ekipleri mühürledi. Olaydan sonra dolandırıcılar kayıplara karıştı.

Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular - 1

Avcılar Merkez Mahallesi'nde yıllardır faaliyet gösteren fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler, evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla büyük bir şok yaşadı.

Gelen tebligatları alarak iş yerine gelenlere sistemde bir arıza olduğu söylendi.

Vatandaşların daha sonra Avcılar Belediyesi'ne yaptığı şikayetler üzerine zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi.

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Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular - 2

Sözde fatura ödeme merkezi mühürlendikten sonra çalışanlar kayıplara karıştı.

İki ay önce el değiştirdiği öğrenilen fatura ödeme merkezinde yapılan dolandırıcılığın ne kadar olduğu araştırılırken, mağdurlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular - 3

"TEBLİGAT GELİNCE BURAYA GELDİK AMA MUHATAP BULAMADIK"

Fatura ödeme merkezi mağdurlarından Yolcu Saygın, yıllardır faturalarını burada ödediğini belirterek gelen kesme tebligatından sonra muhattap bulamadıklarını dile getirdi.

"Dün aynı durumda 80- 90 kişi vardı. Ödemeyi yaptık ve şimdi ikinci ödeme yapmamız gerekecek." diye konuşan Saygın, "Belediye gelip burayı mühürledi, doğrusunu yaptı. Milletin canı daha fazla yanmasın diye. Bu gibi yerler hiç güvenli değil." dedi.

Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular - 4

Fatura ödemeye gelen Mehmet Yıldız ise, "Elektrik parası yatıracaktım meğerse adamlar dolandırıcı çıktı, kaçmışlar. Bundan önce 108 lira ödemiştim. Bu önemli değil de fazla yatıran da çıkar. Geçen genç çocuk vardı ödeme makbuzu olarak fiş verdi. Öyle olmaz dedim. Üzerine imza attı, parayı aldığına dair." diye konuştu.

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