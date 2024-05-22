Avcılar'da fatura ödeme merkezinde vurgun: Paraları toplayıp ortadan kayboldular
İstanbul'un Avcılar ilçesinde fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla şaşkınlık yaşadı. İki ay önce el değiştirdiği ve ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yerini belediye ekipleri mühürledi. Olaydan sonra dolandırıcılar kayıplara karıştı.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde yıllardır faaliyet gösteren fatura ödeme merkezinde faturalarını ödeyenler, evlerine gelen elektrik, su ve doğalgaz kesme tebligatlarıyla büyük bir şok yaşadı.
Gelen tebligatları alarak iş yerine gelenlere sistemde bir arıza olduğu söylendi.
Vatandaşların daha sonra Avcılar Belediyesi'ne yaptığı şikayetler üzerine zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi.