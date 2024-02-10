AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler
Kocaeli’deki bir alışveriş merkezinde yer alan kuyumcuda, filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Çatıdaki havalandırma boşluğundan kuyumcuya giren soyguncular, 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altını çaldı. Polis soyguna ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.
Kocaeli’de bir AVM’de bulunan kuyumcu, havalandırma boşluğundan iş yerine giren soyguncular tarafından soyuldu.Olay, önceki gün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi.