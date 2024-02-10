AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler

Kocaeli’deki bir alışveriş merkezinde yer alan kuyumcuda, filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Çatıdaki havalandırma boşluğundan kuyumcuya giren soyguncular, 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altını çaldı. Polis soyguna ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 1

Kocaeli’de bir AVM’de bulunan kuyumcu, havalandırma boşluğundan iş yerine giren soyguncular tarafından soyuldu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi.

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AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 2

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, çatıdaki havalandıra boşluğundan kuyumcuya girdi.

Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi.
AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 3

Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti.

Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı.
AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 4

O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 5

Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

İhbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi.
AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 6

Olay yeri inceleme ekipleri merdivenle vasıtasıyla dükkanın çatısında çıkarak havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra dükkanın içerisindeki parmak izlerini belirlemek için çalışma gerçekleştirildi.

AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler - 7

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışmalara devam ederken kuyumcudan ne kadar ziynet ve para çaldıkları da ortaya çıktı.

Soyguncuların kuyumcudan 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldıkları öğrenildi.

Hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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