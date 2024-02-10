AVM’de film gibi kuyumcu soygunu: Havalandırma boşluğundan içeri girdiler

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışmalara devam ederken kuyumcudan ne kadar ziynet ve para çaldıkları da ortaya çıktı.

Soyguncuların kuyumcudan 3 kilo 750 gram altın, 50 bin dolarlık pırlanta, 10 bin dolar, 5 bin euro ve 120 gram külçe altın çaldıkları öğrenildi.

Hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.