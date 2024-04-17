AVM’de hamburger kavgası: Garsonu dövdüler
İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinde hamburger siparişi veren genç kadın, köftenin pişmediğini söyleyerek ürünü değiştirmek istedi. Restoran personeli ürünü değiştirmeyi reddedince sözlü tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışmada kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü.
Esenyurt’taki bir alışveriş merkezinde yemeği beğenmeyen müşterinin yanındakiler, restoran çalışanına saldırdı.Olay, geçen pazar günü Esenyurt’taki bir AVM’de yaşandı.