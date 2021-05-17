AVM'ler yeniden kapılarını açtı

Alışveriş merkezleri 17 günlük kapanmanın ardından açıldı. Zaman zaman AVM girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kuyruk oluştu. Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından AVM'ler tekrar müşterilerine kapılarını açtı. Sabah erken saatlerde mağazalarını açan AVM çalışanları, müşterileri için hazırlık yaptı. Raflardaki ürünler, yeni sezona göre güncellendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AVM'ler müşterilerine kapılarını açtı. Girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kapılarda kuyruk oluştu. Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.