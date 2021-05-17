AVM'ler yeniden kapılarını açtı

Alışveriş merkezleri 17 günlük kapanmanın ardından açıldı. Zaman zaman AVM girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kuyruk oluştu.

Anadolu Ajansı - DHA 17.05.2021 - 14:47

AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 1
Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından AVM'ler tekrar müşterilerine kapılarını açtı.
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 2

Sabah erken saatlerde mağazalarını açan AVM çalışanları, müşterileri için hazırlık yaptı.

AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 3
Raflardaki ürünler, yeni sezona göre güncellendi.
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 4
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AVM'ler müşterilerine kapılarını açtı.
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 5
Girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kapılarda kuyruk oluştu.
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 6

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 7
AVM'ler yeniden kapılarını açtı - 8

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