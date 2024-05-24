Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu

Diyarbakır'da bir avukat, birlikte yaşadığı iddia edilen kadınla yolda yürürken, kendisine sopayla saldıran kadının kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, beraberindeki polis memurlarıyla olaya müdahale etti.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 1

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak’ta öğle saatlerinde iddiaya göre birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B. (36), kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı.

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Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 2

Bunun üzerine Y.B. de üzerinde bulundurduğu tabancayla M.T.’nin (26) bacağına ateş etti.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 3

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İl Emniyet Müdürü Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 4

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B. ve M.T. müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 5

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 6

Bölgede inceleme yapan polis, 4 boş kovan buldu.

Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 7
Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu - 8
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