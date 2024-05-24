Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İl Emniyet Müdürü Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.