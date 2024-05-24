Avukat kendisine saldıran kişiyi silahla vurdu
Diyarbakır'da bir avukat, birlikte yaşadığı iddia edilen kadınla yolda yürürken, kendisine sopayla saldıran kadının kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı. Bu sırada bölgeden geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, beraberindeki polis memurlarıyla olaya müdahale etti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak’ta öğle saatlerinde iddiaya göre birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B. (36), kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı.