Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor

Kocaeli’den İstanbul’a müvekkili ile görüşmeye gelen avukat Ufuk Cem Yanar, akaryakıt istasyonunda girdiği tuvalette ruhsatlı tabancasını unuttu. Kamera kayıtlarını inceleyen avukat, hemen arkasından tuvalete giren 3 kişinin şüpheli hareketler sergileyerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. Şikayette bulunan avukat, tabancasının herhangi bir suçta kullanılmasından korkuyor.

Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor - 1

Kocaeli'de yaşayan avukat Ufuk Cem Yanar, 10 Ağustos günü müvekkili ile görüşmek için İstanbul Esenyurt'a gitti.

Görüşme sonrasında akaryakıt istasyonuna giren Yanar, ruhsatlı tabancasını tuvalette konsolun üstüne bıraktı.

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Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor - 2

Elini yıkadıktan sonra aracına binen Yanar, yaklaşık 4 dakika sonra tabancasının yanında olmadığını fark ederek tekrardan akaryakıt istasyonuna gitti.

Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor - 3

Koyduğu yerde tabancasını bulamayan Yanar, güvenlik kamerasını izlediğinde arkasından 3 kişinin tuvalete girdiğini ve şüpheli hareketler sergileyerek oradan uzaklaştığını fark etti.

Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor - 4

Güvenlik kamera kayıtlarını alan avukat Yanar, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Silahının bir olayda kullanılmasından korktuğunu anlatan avukat Yanar, “Kamera kayıtlarının incelediğimizde yabancı uyruklu olduğunu düşündüğümüz 3 şahsın içeriye girip, şüpheli hareketlerle dışarıya çıktığını gördük. Şahıslardan biri gömleğini çıkarıp eline aldığı, diğerinin ise kamera olup olmadığını kontrol eder gibi hareketlerde bulunduğunu fark ettik. İstasyonun dış cephesini gören kamera da ise şahsın belini 2 kere kontrol ettiğini gördük. Tabancayı kayıtlarda görünen şahısların aldığını düşünüyorum.” dedi.

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