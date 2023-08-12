Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor

Güvenlik kamera kayıtlarını alan avukat Yanar, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Silahının bir olayda kullanılmasından korktuğunu anlatan avukat Yanar, “Kamera kayıtlarının incelediğimizde yabancı uyruklu olduğunu düşündüğümüz 3 şahsın içeriye girip, şüpheli hareketlerle dışarıya çıktığını gördük. Şahıslardan biri gömleğini çıkarıp eline aldığı, diğerinin ise kamera olup olmadığını kontrol eder gibi hareketlerde bulunduğunu fark ettik. İstasyonun dış cephesini gören kamera da ise şahsın belini 2 kere kontrol ettiğini gördük. Tabancayı kayıtlarda görünen şahısların aldığını düşünüyorum.” dedi.