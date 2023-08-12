Avukat tabancasını tuvalette unuttu | Silahının suça karışmasından korkuyor
Kocaeli’den İstanbul’a müvekkili ile görüşmeye gelen avukat Ufuk Cem Yanar, akaryakıt istasyonunda girdiği tuvalette ruhsatlı tabancasını unuttu. Kamera kayıtlarını inceleyen avukat, hemen arkasından tuvalete giren 3 kişinin şüpheli hareketler sergileyerek olay yerinden uzaklaştığını gördü. Şikayette bulunan avukat, tabancasının herhangi bir suçta kullanılmasından korkuyor.
Kocaeli'de yaşayan avukat Ufuk Cem Yanar, 10 Ağustos günü müvekkili ile görüşmek için İstanbul Esenyurt'a gitti.
Görüşme sonrasında akaryakıt istasyonuna giren Yanar, ruhsatlı tabancasını tuvalette konsolun üstüne bıraktı.