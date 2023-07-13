Avukat Zeliha Ay’ın şüpheli ölümü (Astsubayın beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu)
İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C. Y. ile kaldığı evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. C. Y., polis merkezindeki ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Ay’ı kanlar içerisinde yatarken buldunuğu söyledi. Polis, Zeliha Ay’ın C. Y.’nin beylik tabancasıyla vurulduğunu belirledi.
İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı C. Y. ile kaldığı evde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.