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Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aydın Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Aydın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aydın yerel seçim sonuçları..

Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesini 368.791 alınan oy ve %53.94 oy oranı ile CHP adayı  Özlem Çerçioğlu kazanmıştır.

Aydın Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
  • CHP 8
  • AK Parti 5
  • MHP 2
  • İyi Parti 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

AYDIN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu Kimdir?


Özlem ÇERÇİOĞLU 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurtdışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir; İngilizce bilmektedir.

Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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