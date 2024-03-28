Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Aydın Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aydın Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Aydın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aydın yerel seçim sonuçları..
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesini 368.791 alınan oy ve %53.94 oy oranı ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazanmıştır.Aydın Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- CHP 8
- AK Parti 5
- MHP 2
- İyi Parti 2