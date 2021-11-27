Aydın'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü

"KİMİN ÇATISI NEREDE BİLMİYORUZ"

Her şeyin bir anda olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Filiz, “Sabaha karşı bir anda uğultu çıktı. Belki bir dakika içinde ne olduysa oldu. Fırtına önüne ne geldiyse alıp götürdü. Evlerin ve besihanelerin çatıları uçtu gitti. Kimin çatısının nerde olduğu belli değil” diye konuştu.