Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası meydana geldi. 1 öğrenci hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtta gerçekleşen hadiseye ilişkin incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan Bakanlık, yurt müdürünün de görevden alındığını bildirirken yapılan açıklamada "İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Aydın Valiliği de konunun tüm yönleriyle takip edildiğini açıkladı.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 1

Olay Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 2

Aydın Valisi Yusuf Canbolat'ın verdiği bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yurttaki 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişi bindi.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 3

Asansör henüz kapı kapanmadan aşağı kaymaya başladı. Bu sırada bir öğrenci panikle dışarı çıkmak isterken sıkıştı.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 4

Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 5

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 6

Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 7

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 8

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 9

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, asansör kazasına ilişkin açıklamada bulundu. 

İncelemelerin devam ettiğini ifade eden Bakanlık adli ve idari soruşturma başlatıldığını belitirken yurt müdürünün de açığa alındığını açıkladı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 10

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği tarafından da yapılan açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aydın Efeler ilçesi Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 26.10.2023 tarihi saat 00.00 civarlarında bir asansör kazası meydana gelmiş olup, konuyla ilgili incelemeler ve soruşturmalar devam etmektedir. Öğrencimiz Zeren Ertaş, asansör kazası sonucunda maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimiz tarafından idari soruşturma yapmak üzere derhal 2 maarif müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirilmiştir. Yurt müdürü E.Ç., soruşturmanın selameti ve sağlıklı yürütülebilmesi için görevinden uzaklaştırılmıştır. Asansörde bulunan diğer öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Hayatını kaybeden öğrencimiz Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Konu tüm yönleri ile hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 11

ÖĞRENCİLERDEN OTURMA EYLEMİ

Bugün öğrenciler, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda olayı protesto etmek için yürüyüş yapmak istedi. Ancak izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmeyince öğrenciler, oturma eylemi başlattı.

Öğrenciler, "Kader değil ihmal", "İhmale karşı omuz omuza", "ölmeye değil okumaya geldik" ve "sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı.

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti - 12

Bu arada, Zeren Ertaş’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ertaş’ın cenazesinin İstanbul'un Pendik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER