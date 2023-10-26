Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği tarafından da yapılan açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aydın Efeler ilçesi Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 26.10.2023 tarihi saat 00.00 civarlarında bir asansör kazası meydana gelmiş olup, konuyla ilgili incelemeler ve soruşturmalar devam etmektedir. Öğrencimiz Zeren Ertaş, asansör kazası sonucunda maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimiz tarafından idari soruşturma yapmak üzere derhal 2 maarif müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızca bir müfettiş görevlendirilmiştir. Yurt müdürü E.Ç., soruşturmanın selameti ve sağlıklı yürütülebilmesi için görevinden uzaklaştırılmıştır. Asansörde bulunan diğer öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Hayatını kaybeden öğrencimiz Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Konu tüm yönleri ile hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.