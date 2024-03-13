Ayılar kış uykusunu unuttu
Bazı hayvanların çetin kış koşullarına dayanabilmeleri için metabolizmalarının, nefes alıp verme ve kalp atış hızlarının yavaşlaması, vücut sıcaklıklarının azalması olarak bilinen "kış uykusu", Türkiye'de son yıllarda özellikle bozayılarda pek görülmüyor. Bozayılar, yılın en soğuk mevsimini kış uykusuna yatmadan geçiriyor.
Kış uykusu, bazı hayvanların çetin kış koşullarına dayanabilmek için metabolizmalarının, nefes alıp verme ve kalp atış hızlarının yavaşladığı, vücut sıcaklıklarının azaldığı dönem olarak biliniyor.