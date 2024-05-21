Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı

İKİ YIL ÖNCE DE BENZER OLAY MEYDANA GELMİŞ

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı.

Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıkarken iki yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Köksal’dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan’ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan propofol isimli ilaca çekti.