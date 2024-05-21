Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı

Beylikdüzü'nde özel bir hastanede anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden Selen Bilgin'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bilgin'in yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da iki yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bilgin'in ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması, iki hemşirenin şüpheli ölümünü daha da dikkat çekici hale getirdi.

Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı - 1

Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti.

Bilgin'e, başı ağrıdığı için anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyat için kullanılan bir ilaç enjekte edilmişti. Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen’in kendisinin kullandığını iddia ederken ilaç şişesi ise Fatih A.’nın cebinden çıkmıştı.

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Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı - 2

Olay günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı - 3

İKİ YIL ÖNCE DE BENZER OLAY MEYDANA GELMİŞ

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı.

Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıkarken iki yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Köksal’dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan’ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan propofol isimli ilaca çekti.

Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı - 4

DEDE DE HAYATINI KAYBETTİ

Bilgin'in refakatçi olarak kaldığı dedesi Ali İbrahim Paker de hayatını kaybetti. Bugün Bahçeşehir’de cenazesi kılınan Paker, ölen torunu Selen’in yanına defnedildi.

Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı - 5

"KELEBEK VARDI"

Selen Bilgin'in kardeşi Saruhan Bilgin, iki yıl önce Pelin Hemşire'nin ölümü ile ablasının ölümü arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

"Bundan iki yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu." diye konuşan kardeş Bilgin, "O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayın çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde." dedi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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