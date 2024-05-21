Aynı doktor iki şüpheli benzer ölüm: Selen'in ardından Pelin Hemşire'nin ölümünde korkunç ayrıntı
Beylikdüzü'nde özel bir hastanede anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden Selen Bilgin'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bilgin'in yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da iki yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bilgin'in ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması, iki hemşirenin şüpheli ölümünü daha da dikkat çekici hale getirdi.
Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti.
Bilgin'e, başı ağrıdığı için anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyat için kullanılan bir ilaç enjekte edilmişti. Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen’in kendisinin kullandığını iddia ederken ilaç şişesi ise Fatih A.’nın cebinden çıkmıştı.