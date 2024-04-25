Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık"

İstanbul Beşiktaş'ta bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ayda içinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı. Ehliyetsiz sürücünün eve çarptığı sırada, sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Apartmanın yöneticisi Coşkun Ökol ise "Deprem oluyor zannettik. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle." diye konuştu.

Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ay içerisinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı. 

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Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 2

Saat 06.30 sıralarında otomobiliyle dik bir yokuştan inen Erten Çayir, aracın kontrolünü kaybedince Selver Yaprak’ın yaşadığı eve çarptı. Yaprak, dışarıdan gelen çarpma sesiyle dışarı koştu.

Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 3

Pencere demirlerinin daha büyük bir kazanın önüne geçtiği olayda yaralanan olmazken otomobil sürücüsü ve mahalleli büyük panik yaşadı.

Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 4

Ehliyetsiz sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, onu sakinleştirmeye çalıştı.

Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 5

"DEPREM OLDU SANDIK"

Apartmanın yöneticisi Coşkun Ökol ise "Bu yokuşa hız kesici koydular, 2 tane koydular ama az. Arabalar yine vites boşta iniyorlar, yine hızlı geliyorlar ve apartmanın içine giriyorlar. Buna engel olamıyoruz, çözüm bulunması lazım. Yokuş iniş değil çıkış yapılabilir, hız kesici sayısı artırılabilir, buraya çelik halat konulabilir. Sabahın altısında deprem oluyor zannettik. Burada trajikomik bir durum var. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle. Sokağın kalabalık olduğu bir anda bu kazanın sonu ölümdür." diye konuştu.

Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 6
Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık" - 7
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