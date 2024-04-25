Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık"

"DEPREM OLDU SANDIK"

Apartmanın yöneticisi Coşkun Ökol ise "Bu yokuşa hız kesici koydular, 2 tane koydular ama az. Arabalar yine vites boşta iniyorlar, yine hızlı geliyorlar ve apartmanın içine giriyorlar. Buna engel olamıyoruz, çözüm bulunması lazım. Yokuş iniş değil çıkış yapılabilir, hız kesici sayısı artırılabilir, buraya çelik halat konulabilir. Sabahın altısında deprem oluyor zannettik. Burada trajikomik bir durum var. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle. Sokağın kalabalık olduğu bir anda bu kazanın sonu ölümdür." diye konuştu.