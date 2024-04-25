Aynı eve 3 ayda 3. kez araç çarptı: "Deprem oldu sandık ama bu kazalara alıştık"
İstanbul Beşiktaş'ta bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ayda içinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı. Ehliyetsiz sürücünün eve çarptığı sırada, sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Apartmanın yöneticisi Coşkun Ökol ise "Deprem oluyor zannettik. Biz buna alışıyoruz, depremde bile korkmayacağız bu gidişle." diye konuştu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daire, 3 ay içerisinde 3. kez meydana gelen kaza nedeniyle bir kez daha hasar aldı.