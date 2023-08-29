Aynı yolda 2 ayda dört kaza: 7 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yol üzerinde 2 ayda yaşanan 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 7 kişi yaralanırken araçlarda madde hasar oluştu. Son yaşanan ve motosiklet sürücüsünün yayaya çarptığı kazada hem motosiklet sürücüsü, hem yaya yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda yaşandı.
Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yaşar Çetin’in kullandığı 07 AUZ 180 plakalı motosiklet, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtiği sırada yaya geçidinden geçmekte olan Azra Kuru isimli genç kıza çarptı.
Motosikletin çarptığı genç kız, 4-5 metre savrulup asfalta düşerken, motosiklet sürücüsü de genç kızın biraz ilerisinde düşüp yaralandı.
Kazada yaralanan 2 kişi 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.