Ayşe öğretmenin okulunda yas

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün vardı. Ayşe öğretmenin mesai arkadaşları ve öğrencileri masasına fotoğrafını bıraktı, çiçeklerle süsledi.

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 1

Hakkari-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 2

Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen programda, mesai arkadaşları ve öğrencileri, Yıldız'ın masasına fotoğrafını bıraktı, çiçeklerle süsledi.

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 3

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan, geçen yıl kente atanan Yıldız'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 4

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Atan, "Öğretmenimizin polis memuru olan eşinin de şu anda tedavisi sürüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuştu." dedi.

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 5

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında dün otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralanmıştı.

Ayşe öğretmenin okulunda yas - 6

Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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