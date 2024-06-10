Ayşe öğretmenin okulunda yas
Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın görev yaptığı okulda hüzün vardı. Ayşe öğretmenin mesai arkadaşları ve öğrencileri masasına fotoğrafını bıraktı, çiçeklerle süsledi.
Hakkari-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.