Ayşe öğretmenin okulunda yas

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Atan, "Öğretmenimizin polis memuru olan eşinin de şu anda tedavisi sürüyor. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ayşe öğretmenimiz bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin gönlünde taht kurmuştu." dedi.