Ayşegül ve Büşra, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli acil tıp teknisyenleri (ATT) Ayşegül Dündar (29) ve Büşra Nur Usta (30), ambulans sürücüsü olmak için açılan eğitimlere katıldı. Dündar ve Usta, eğitimlerin ardından sınavlarda da başarılı olup, kentin ilk kadın ambulans sürücüleri oldu.
İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli acil tıp teknisyenleri Ayşegül Dündar ve Büşra Nur Usta, ambulans sürücüsü olmak için açılan eğitimlere katıldı.