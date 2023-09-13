Ayşegül ve Büşra, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

"ANNEMİN SÖZLERİ BEYNİME KAZINDI"

Sağlık personeli olarak 10 yıldır görev yaptığını söyleyen Ayşegül Dündar, "Mesleğimi seviyorum ve daha donanımlı olabilmek için sürücü olmayı seçtim. Ailem, ambulans şoförlüğü konusunda her zaman yanımda oldu. Ben liseye giderken, annem televizyonda bir haber izlemiş. Okuldan geldiğimde bana, 'Ayşe biliyor musun, kadınlar da ambulans kullanıyormuş' diye söylemişti. O da benim beynime kazınmıştı. Mesleğe atandığımızda ambulans sürüşü için de eğitim alıyoruz. Eğitmenlerimiz bizde bu ışığı gördü. Benim bilinçaltımda da annemden dolayı ambulans sürücülüğü vardı." dedi.