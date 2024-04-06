Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline iyi hal indirimli müebbet hapis! Gerekçeli karar açıklandı
Eskişehir’de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu öldüren Hasan Fakıoğlu’nun (23) iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda iyi hal indiriminin cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri nazara alınarak verildiği belirtildi.
Eskişehir’de erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada kadın kuaförü olan Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolakoğlu, kurtarılamadı.