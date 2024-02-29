Ayşenur’un ölümünde ceza belli oldu, acılı babası karara tepki gösterdi
Eskişehir’de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu öldüren Hasan Fakıoğlu tutuklu yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Fakıoğlu’nu iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu karara tepki gösterdi. Acılı baba, “Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. İndirim alamaz, her şey ortada.” dedi.
Eskişehir’de Ayşenur Çolakoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022’de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’ndeki evine geldi.
Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu adliyeye sevki sırasında, “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü.” dedi.Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.