Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım”

Ayvalık’ta avcı, zıpkınla dev uçan kalamar avladı. Boyu yaklaşık 170 santimetre, ağırlığı ise 10 kilogram olan uçan kalamar, Türkiye’de zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçecek. Kalamarı avlayan Özkan Şendil o anları, “Avcı kollarını açıp bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım ve zıpkınla başarılı bir atış yaptım.” diye anlattı.

Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 1

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık uçan kalamar yakaladı.

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Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 2

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı eğitmen ve antrenörü Özkan Şendil, zıpkınla balık avlamak için Çıplak Ada açıklarında dalış yaptığı sırada Latince adı “Ommastrephes Bartramii” olan ve uçan kalamara rastladı.

Zıpkınla avlayıp bota çıkardığı yaklaşık 1,70 metre boyundaki ve 10 kilogram ağırlığındaki kalamarı cep telefonuyla görüntüleyen Şendil, deniz canlısını Ayvalık’taki bir balık toptancısı aracılığıyla İstanbul’a gönderdi.
Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 3

Özkan Şendil, zıpkınla balık avlama sporunda aktif eğitimler verdiğini söyledi.

Avladığı kalamarın daha çok derin sularda yaşadığını belirten Şendil, “Türkiye’de daha önce avlanmış başka çeşitleri var ama zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçilmesini sağlayacağız.” dedi.
Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 4

Şendil, kalamarı ilk gördüğünde fok balığı zannettiğini, yaklaştıkça bunun çok büyük bir kalamar olduğunu fark ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

“Bu canlı çok iyi avcı bir türdür. İri balıkları avlayarak beslenirler. Suyun altında yaklaşınca hiçbir şekilde korkmadı, korkusuzca bana doğru döndü. Avcı kollarını açıp bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım ve zıpkınla başarılı bir atış yaptım. Sonra bota çıkardığımızda bunun bir Türkiye rekoru olduğunu fark ettik. Bugüne kadar zıpkınla avlanmış en büyük kalamar olduğunu fark ettik. Sonrasında bunu sosyal medyamızda paylaştık.”
Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 5

Şendil, Ayvalık ve Edremit Körfezi bölgesinde ilk kez bu büyüklükte bir kalamarla karşılaştığını sözlerine ekledi.

Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım” - 6
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