Ayvalık’ta dev uçan kalamar avı: “Bana saldırmaya hazırlandığı sırada hızlı davrandım”
Ayvalık’ta avcı, zıpkınla dev uçan kalamar avladı. Boyu yaklaşık 170 santimetre, ağırlığı ise 10 kilogram olan uçan kalamar, Türkiye’de zıpkınla su altında vurulmuş en büyük cins kalamar olarak resmi kayıtlara geçecek. Kalamarı avlayan Özkan Şendil o anları, “Avcı kollarını açıp bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım ve zıpkınla başarılı bir atış yaptım.” diye anlattı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 30 yıldır zıpkınla avcılık yapan Özkan Şendil, 10 kilogramlık uçan kalamar yakaladı.