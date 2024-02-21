Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var”

Adana’da lastikçilik yapan A.K. ile oğlu 8 yaşındaki M.K. husumetlileri tarafından vuruldu. Baba ile oğlunun yaralandığı olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı. Silahlı saldırıya ilişkin şikayetlerini geri çekmedikleri için, tehdit edildiklerini söyleyen A.K’nin eşi H.K., “14-15 yaşlarındaki çocuklar evimizin önünde havaya ateş açıyor, sosyal medyadan 5 çocuğumu ve beni öldüreceklerine dair videolar yayınlıyorlar. Artık dışarı çıkmaya bile korkuyorum.” dedi. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var” - 1

Adana’da A.K. ile oğlu 8 yaşındaki M.K’yi vuran saldırganlar, şikayetlerini geri çekmeyen aileyi tehdit etti.

Yüreğir’de lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K’ye yapay damarlar takıldı.

Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K’ye baskı yapan Yüksel’in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.

A.K’nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel’in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023’te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var” - 2

“RASTGELE ATEŞ ETTİM”

H.K’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yasin Yüksel’in ağabeyi Ahmet Yüksel’i gözaltına aldı. Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü.

Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var” - 3

“SIRADA 6 KİŞİ VAR” TEHDİDİ

Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki ‘şikayetleri çekin’ baskısı daha da arttı.

Yasin Yüksel’in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, Instagram’da yaptıkları canlı yayında, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi.

Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.K. ve H.K. saldırganların yakalanması için yine polise giderek şikayetçi oldu.

Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var” - 4

“ANNE VE BABALARI AZMETTİRİYOR”

Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin kalmadığını öne süren H.K., şunları anlattı:

“Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor, defalarca şikayetime rağmen bir çözüm olmadı. 14-15 yaşlarındaki çocuklara silah verip, üzerimize salıyorlar. Çocuklarımın ve kendi hayatımdan endişe ediyorum. Eşimi ve oğlumu vuranlardan şikayetimi geri çekmemi ve bize ceza olarak kestiklerini söyledikleri evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum. Devletimizden, yetkililerden yardım istiyorum.”

Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.
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