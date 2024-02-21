Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var”

“SIRADA 6 KİŞİ VAR” TEHDİDİ

Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki ‘şikayetleri çekin’ baskısı daha da arttı.

Yasin Yüksel’in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, Instagram’da yaptıkları canlı yayında, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi.

Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A.K. ve H.K. saldırganların yakalanması için yine polise giderek şikayetçi oldu.