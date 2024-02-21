Baba ile oğlunu vuran saldırganlardan Instagram’da tehdit: “Sırada 6 kişi daha var”
Adana’da lastikçilik yapan A.K. ile oğlu 8 yaşındaki M.K. husumetlileri tarafından vuruldu. Baba ile oğlunun yaralandığı olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı. Silahlı saldırıya ilişkin şikayetlerini geri çekmedikleri için, tehdit edildiklerini söyleyen A.K’nin eşi H.K., “14-15 yaşlarındaki çocuklar evimizin önünde havaya ateş açıyor, sosyal medyadan 5 çocuğumu ve beni öldüreceklerine dair videolar yayınlıyorlar. Artık dışarı çıkmaya bile korkuyorum.” dedi. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Adana’da A.K. ile oğlu 8 yaşındaki M.K’yi vuran saldırganlar, şikayetlerini geri çekmeyen aileyi tehdit etti.
Yüreğir’de lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K’ye yapay damarlar takıldı.
Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K’ye baskı yapan Yüksel’in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.A.K’nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel’in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023’te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.’nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.