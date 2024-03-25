Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları
Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye Başkanı kimdir? Babadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Babadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Babadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Babadağ yerel seçim sonuçları..
BABADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Babadağ Belediyesini 1.720 alınan oy ve %38.61 oy oranı ile CHP adayı Ali Atlı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%38.61
- AK Parti%38.23
- FUAT ÜSTÜNDAĞ%19.21
- BTP%1.59
- BBP%0.83
- Saadet Partisi%0.63
- Diğer%0.90