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Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları

Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye Başkanı kimdir? Babadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Babadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Babadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Babadağ yerel seçim sonuçları..

Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları - 1

BABADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Babadağ Belediyesini 1.720 alınan oy ve %38.61 oy oranı ile CHP adayı Ali Atlı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%38.61
  • AK Parti%38.23
  • FUAT ÜSTÜNDAĞ%19.21
  • BTP%1.59
  • BBP%0.83
  • Saadet Partisi%0.63
  • Diğer%0.90

TÜRKİYE HABERLERİ

Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları - 2

BABADAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Babadağ Belediyesi Başkanı Ali Atlı  Kimdir?

25.03.1976 Babadağ doğumlu.

Meslek yüksek okulu mezunu Atlı, 20 yıldan bu yana ticaret'le Uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk babası.

Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları - 3

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MURAT KUMRAL
  • ALİ ATLI
  • İBRAHİM GENCER
  • MEHMET AKİF ŞIĞVA
  • SELİN ŞENDİL
  • FUAT ÜSTÜNDAĞ
  • ABDULLAH TAŞAN
  • HASAN HÜSEYİN KELEKCİO
  • HALİL HIZLI
  • NAZMİ KIZILTEPE
  • AHMET ABAZOĞLU
  • AHMET SARAL
Babadağ Belediyesi hangi partide? Babadağ Belediye başkanı kimdir? Babadağ Belediye başkan adayları - 4

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