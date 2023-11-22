Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü

Adana’da 6 ay önce girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan İsmail Babat, tartıştığı babası Rifat ile üvey annesi Hürü Babat’ın otomobiline pusu kurdu. Otomobile av tüfeğiyle ateş açan İsmail Babat, üvey annesini öldürdü, babasını ise yaraladı. Babat’ın saldırıyı gerçekleştirmeden bir süre önce, sosyal medya hesabından video paylaşarak, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın.” dediği görüldü.

Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 1

Adana’da bir kişi babası ile üvey annesinin aracına pusu kurdu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 2

2018’de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir’i tabancayla öldürüp, tutuklanan İsmail Babat, 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi.

Babat, kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışma yaşadı.
Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 3

Bu nedenle çifte husumet besleyen İsmail Babat, yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı.

Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 4

Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişeğin bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 5

ÜVEY ANNE ÖLDÜ, BABA YARALI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Rifat ve Hürü Babat çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 6

Babat’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Rifat Babat’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 7

SALDIRIDAN ÖNCE VİDEO PAYLAŞTI

Saldırının ardından kaçan Babat’ın, pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı.

Babat’ın bu gönderide, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın.” dediği görüldü.
Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 8
Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü - 9
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