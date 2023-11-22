Babasının aracına pusu kurdu, üvey annesini öldürdü
Adana’da 6 ay önce girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan İsmail Babat, tartıştığı babası Rifat ile üvey annesi Hürü Babat’ın otomobiline pusu kurdu. Otomobile av tüfeğiyle ateş açan İsmail Babat, üvey annesini öldürdü, babasını ise yaraladı. Babat’ın saldırıyı gerçekleştirmeden bir süre önce, sosyal medya hesabından video paylaşarak, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın.” dediği görüldü.
Adana’da bir kişi babası ile üvey annesinin aracına pusu kurdu.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi.