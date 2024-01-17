Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? Bağ-Kur primi 7 bin 200 gün olacak mı?
Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek? Bağ-Kur primi 7 bin 200 gün olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok." dedi. İşte, konuya dair en son açıklamalar...