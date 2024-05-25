Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı
Bağcılar’da O-3 bağlantı yolunda işçi servisine arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaza, O-3 Otogar Bağlantı yolu Mahmutbey istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü şoförü işçi almak için Yüzyıl Köprüsü mevkisinde durdu. Arkasından gelen 34 DDN 436 plakalı kamyonet, işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerleri ezdikten sonra devrildi.