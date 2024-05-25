Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı

Bağcılar’da O-3 bağlantı yolunda işçi servisine arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 1

Kaza, O-3 Otogar Bağlantı yolu Mahmutbey istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü şoförü işçi almak için Yüzyıl Köprüsü mevkisinde durdu. Arkasından gelen 34 DDN 436 plakalı kamyonet, işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerleri ezdikten sonra devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 2

Kaza nedeniyle işçi servisinde bulunan 4 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 3

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametine 1 şerit kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ve belediye ekiplerinin kazaya karışan araçları olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 4
Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 5
Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı - 6
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