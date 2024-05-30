Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru

İstanbul Bağcılar'da, motosikletle seyir halindeki iki kişiye bir araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunlar motosikletteki yolcunun yaralanmasına neden olurken, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 1

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, motosikletle caddede ilerleyen iki kişiye, aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan silahla 3 el ateş edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 2

KURŞUNLAR KALDIRIMDAKİ YAYAYI TEĞET GEÇTİ

Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden oldu. Kurşunlardan biri ise, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 3

Motosiklet sürücüsü, saldırgan veya saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya, saldırının kendisine yapıldığını düşünerek panik yaşadı.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 4

Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırıya uğrayan iki kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 6

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru - 7

Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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