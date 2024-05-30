Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru
İstanbul Bağcılar'da, motosikletle seyir halindeki iki kişiye bir araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunlar motosikletteki yolcunun yaralanmasına neden olurken, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, motosikletle caddede ilerleyen iki kişiye, aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan silahla 3 el ateş edildi.