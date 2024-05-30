Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru

KURŞUNLAR KALDIRIMDAKİ YAYAYI TEĞET GEÇTİ

Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden oldu. Kurşunlardan biri ise, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti.